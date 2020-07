Chor Unisono probt im Stadtpark

Zwingenberg.Mittwochabends, wenn die Yogagruppe auf dem Rasen die Matten einrollt, nutzt der gemischte Chor Unisono den Zwingenberger Stadtpark, um auch während der Corona-Krise unter der Leitung von Angelika Lemser Chorproben mit Abstand durchführen zu können.

Rei Regen im Alten Amtsgericht

Wenn es Petrus mal nicht so gut meint mit den 17 Sängerinnen und fünf Sängern, weichen sie zum Üben in den Saal des Alten Amtsgerichts aus. Dort lässt das Hygienekonzept allerdings maximal sieben Sängerinnen und Sänger plus Chorleiterin zu, während zu den Proben im Stadtpark in der Regel zwischen 15 und 20 Stimmen kommen.

Die Teilnehmerzahl im Amtsgericht ist begrenzt, und durch offene Fenster wird während der Probe permanent Durchzug gewährleistet. Das ist für die Übenden nicht immer angenehm, muss aber in Kauf genommen werden, wenn sie ihrem geliebten Hobby nachgehen wollen.

Die Stadt Zwingenberg würde in dem etwa 70 Quadratmeter großen Saal sogar 14 Personen zulassen, berichtet die Vorsitzende Regina Hobert-Rivera. Sie behält zudem permanent das Infektionsgeschehen im Kreis im Auge und würde bei Bedarf reagieren.

Bisher musste auch bei Indoor-Proben noch niemand nach Hause geschickt werden, weil vielen Sängerinnen und Sängern das Risiko beim Singen im Raum wohl trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu hoch erscheint.

Unisono wurde 2011 als eigenständiger gemischter Chor und eigener Verein gegründet. Er hatte im Januar 2012 beim Neujahrsempfang der Stadt Zwingenberg seinen ersten Auftritt. Chorleiterin war damals wie heute Angelika Lemser, die der Chor über einen Aushang an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt gefunden hat.

Das Repertoire des gemischten Chors besteht in erster Linie aus Rock- und Popmusik. Normalerweise veranstaltet das Ensemble alle zwei Jahre ein abendfüllendes Konzert. Das nächste ist für März 2021 im Theater Mobile unter dem an einen Michael-Jackson-Song angelehnten Motto „Heal the World“ geplant.

Als es die Organisatoren auswählten, ahnten sie sicher noch nicht, dass es in Corona-Zeiten aktueller denn je sein würde.

Konzert im März 2021 geplant

Die Sängerinnen und Sänger bereiten sich nun zwar mit voller Konzentration auf das Konzert vor, werden aber etwa zwei Monate vor dem Termin entscheiden, ob es tatsächlich durchgeführt werden kann.

Der Chor nimmt auch in diesen Zeiten gerne neue Sängerinnen und Sänger auf. Wer möchte, kann bei schönem Wetter mittwochs um 20.15 Uhr zur Probe in den Zwingenberger Stadtpark kommen.

Bei schlechtem Wetter sollte man sich zuvor auf der Homepage informieren und Kontakt mit dem Vorstand aufnehmen. ppp

