Christbaum vor dem Museum dekoriert

Zwingenberg.Das Schmücken von Weihnachtsbäumen ist guter alter Brauch, der, wie hierzulande vielerorts zu erleben, in diesen Tagen und Wochen kurz vor dem Fest gepflegt wird. Auch an öffentlichen Plätzen. So hat traditionell in der Scheuergasse in Zwingenberg ein Christbaum seinen Platz. Früher hat ihn die Stadt mit Lichtern bestückt, seit dem vergangenen Jahr geht die Initiative zum Dekorieren des nadligen Grüns vom Geschichtsverein aus, vor dessen Museumsscheune der Baum seinen Platz hat.

Eingeladen waren nun die Kinder aus der Scheuergasse, den Baum mit Weihnachtlichem Schmuck zu behängen. Mit Spaß machten sich die Kleinen, die allesamt gemeinsam in den Kindergarten gehen, am Samstagnachmittag an die Arbeit. Ingrid Krimmelbein, Vorsitzend des Geschichtsvereins, zeigte sich vom Elan der Mädchen und Jungs begeistert. Das Christbaumschmücken ist die einzig Aktion, die ihr Verein in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit auf dem Programm hat, alles andere wurde Corona-bedingt gestricht.

Jetzt heißt es hier wie bei vielen, hoffen auf das nächst Jahr und drauf, dass das öffentliche Leben zurückkehren kann. Zumal der Zwingenberger Geschichtsverein eine ganze Fülle von Veranstaltungen auf dem Kalender hat und im Jahr 2021 sein fünfzigjähriges Bestehen feiern möchte. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020