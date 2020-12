Christen müssen früher aufstehen

Zwingenberg.Die Evangelische Kirchengemeinde Zwingenberg weist darauf hin, dass mit dem bevorstehenden Jahreswechsel 2020/2021 auch neue Gottesdienstzeiten gelten. Die unter dem Dach des Evangelischen Gemeindenetzes Nördliche Bergstraße (EGNB) zusammenarbeitenden Gemeinden Zwingenberg und Alsbach tauschen ab Januar für die Dauer eines Jahres ihre Gottesdienstzeiten, so dass die Möglichkeit besteht, dass jeweils ein und derselbe Pfarrer Sonntagsgottesdienst in beiden Gemeinden halten kann. In Zwingenberg müssen die Gottesdienstbesucher künftig früher aufstehen, denn im ältesten Bergstraßenstädtchen beginnt der Gottesdienst dann bereits um 9.30 Uhr, statt – wie in diesem Jahr – um 11 Uhr. Die Alsbacher können ausschlafen, dort beginnt der Gottesdienst um 11 Uhr, statt – wie in diesem Jahr – bereits um 9.30 Uhr. red

