Kommission legt am 7. Juni los

„Daran wollen wir gemeinsam mit den Bürgern auch in Zwingenberg weiter arbeiten“, unterstrich Habich das Bestreben der ältesten Stadt an der Bergstraße, den Nachhaltigkeitsgedanken vor Ort mit Leben zu erfüllen. So sei nach der Aufnahme der Stadt ins Netzwerk nun bald der Startschuss für die Gründung der Cittaslow-Kommission mit verschiedenen Arbeitsgruppen geplant. Hierzu werde die Stadtverwaltung für den 7. Juni einladen. Ab 19 Uhr seien alle Interessierten im Diefenbachsaal des Bunten Löwen herzlich willkommen.

Seit kurzem wird Zwingenberg nun auch in allen Publikationen der Organisation beworben. Bürgermeister Dörr präsentierte in Bad Essen unter anderem eine informative Broschüre, die alle Mitgliedsgemeinden in Deutschland vorstellt. Hier befindet sich Zwingenberg in bester Gesellschaft mit Orten wie Überlingen am Bodensee, Schneverdingen in der Lüneburger Heide oder künftig auch Bad Wimpfen. 21 Mitglieder zählt Cittaslow Deutschland aktuell – mit wachsender Tendenz. Das Wachstum soll aber, darüber war man sich bei der Tagung einig, behutsam von statten geht. Qualität soll auch in diesem Punkt Vorrang vor Quantität haben. Im Kreis Bergstraße jedenfalls ist Zwingenberg die einzige zertifizierte Slow City. In Südhessen wird demnächst Michelstadt im Odenwald dazu kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.04.2018