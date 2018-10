Clever Streiten für Kinder

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs „Clever streiten für Kids“ (FEK028) hin. Kursleiterin Tanja Fitzner wendet sich mit diesem Angebot an Kinder im Grundschulalter, gerne auch in Begleitung ihrer Eltern. Termin ist der 3. November, Samstag, von 10 bis 11.30 Uhr (gegebenenfalls länger); Veranstaltungsort ist der Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1). Die Teilnahme kostet zehn Euro (ein Großteil kommt als Spende der Deutschen Stiftung Mediation zugute). In der Ankündigung heißt es:

Die Stiftung Mediation berät

Konflikte sind allgegenwärtig – Kinder sollen schon früh lernen, mit Konflikten umzugehen. Die Deutsche Stiftung Mediation will dabei unterstützen. Stiftungsauftrag ist es, die Streitkultur in Deutschland zu verbessern. In diesem Zusammenhang entwickelten die Akteure das Sonderprojekt Bildung „Clever streiten für Kids“, welches Impuls-Vorträge und Impuls-Workshops für Kinder, Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtigte beinhaltet. Die Kinder bearbeiten in diesem Kurs spielerisch einen Konflikt und finden gemeinsam Lösungswege zu einer zufriedenstellenden Lösung für alle Beteiligten.

Anmeldungen im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018