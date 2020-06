Code verdirbt Langfingern die Laune

Zwingenberg.Bis Ende Juni sind alle geplanten Touren und Veranstaltungen abgesagt. Trotz der Coronavirus-Pandemie bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bergstraße aber auch in diesem Jahr wieder Fahrradcodierungen zum Schutz vor Diebstahl an. Für den Termin in Zwingenberg hatten sich am vergangenen Samstag 25 Radler angemeldet. Die meisten kamen mit Pedelecs.

Für die relativ

...