Collagen passend zur Herbstzeit

Zwingenberg.Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind weist auf einen Kurs mit dem Titel „Collagen in herbstlicher Stimmung“ (Kursnummer: FE 012) hin. Kursleiterin Katrin Wagner-Segebart wendet sich mit ihrem Angebot an Erwachsene. Veranstaltungsort ist ihr Atelier (Gießer Weg 47) in Zwingenberg; der Kurs findet an drei Freitagen statt, nämlich am 1., 8. und 15. November jeweils vom 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 36 Euro. Zum Kursinhalt heißt es:

„Bringe alles mit, was dich an den Herbst erinnert, zum Beispiel Fotos, Postkarten, Papierreste, Zeitschriften, Gedichte etc.), und lasse diese Stücke (teilweise) in Deine Collage einfließen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bitte unempfindliche Kleidung mitbringen oder zum Kurs anziehen. Mit verschiedenen Malmedien, Materialien und Werkzeugen, mit Kleister, Formen, Schnipseln und Schablonen werden wir kreativ und lassen uns von den Farben des Herbstes inspirieren.“

Anmeldungen und weitere Informationen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

