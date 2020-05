Computer aus Fahrzeug geklaut

Zwingenberg.Aus einem grauen BMW-Kombi wurden in der Nacht zum Mittwoch Wertsachen in Gesamtwert von etwa 1200 Euro gestohlen, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Das Auto parkte in der Hofeinfahrt eines Hauses an der Straße „Am Malschen“, als den Tätern gelang – auf noch unbekannte Weise –, eine Fahrzeugtür zu öffnen. Vom Rücksitz wurde ein Laptop aus der Arbeitstasche gezogen. Zusätzlich fielen den Dieben eine Fernbedienung und eine Sonnenbrille in die Hände. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/ 22) in Heppenheim sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Telefonisch sind die Ermittler unter der zentralen Rufnummer 06252/7060 zu erreichen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.05.2020