Coronavirus erschwert Rettern die Arbeit

Zwingenberg.Ob Tragehilfe für einen Patienten aus dem Obergeschoss eines Altstadt-Anwesens, oder Unterstützung von Notarzt, Sanitätern und Polizei bei der Versorgung eines verunglückten 16-jährigen Motorradfahrers auf dem Berliner Ring: Die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehr sind häufig sehr dicht an den Menschen dran, die in Not geraten sind – und in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist

...