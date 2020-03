Cris Cosmo abgesagt, Mittermeier tritt auf

Zwingenberg.Cris Cosmo, der mit seiner Band am Samstagabend im Theater Mobile einen musikalischen Sommercocktail aus deutscher Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin und Electronica mixen wollte, packt den Shaker nicht aus: Wie Leo Ohrem, Vorsitzender der Mobilisten mitteilt, wurde das Konzert abgesagt. Bis dato nicht abgesagt ist der Auftritt von Alfred Mittermeier, der am Sonntag ab 18 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) mit seinem Programm „Paradies“ gastieren will. Eintrittskarten gibt es im Copyshop (Darmstädter Straße 10), Kartenreservierungen sind per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de möglich. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020