Cris Cosmo mixt Sommercocktail

© René van der Voorden

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt von Cris Cosmo hin, der mit seiner Band am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) gastieren wird. In der Pressemitteilung der Mobilisten heißt es: „Cris Cosmo mischt deutsche Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin und Electronica zu einem tanzbaren Sommercocktail. Cris holt verschiedenste Menschen mit einem spontanen Freestyle ab, inspiriert sie, bringt sie zum Tanzen und schickt sie mit einem strahlenden Lächeln nach Hause. Aber Unterhaltung hat für Cris Cosmo auch mit Haltung zu tun. In seinen Songs geht es um eine Welt für alle Menschen. Um positive Mentalität, Motivation und Selbstverwirklichung.“

Eintrittskarten gibt es im Copyshop (Darmstädter Straße 10), Kartenreservierungen sind per E-Mail an: theater@mobile-zwingenberg.de möglich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. /e red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.03.2020