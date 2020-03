CVJM lädt zum Jugendkreis ein

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) weist auf seine nächsten Jugendkreis-Treffen hin. Mit diesem Angebot wendet die christliche Jugendgruppe sich an Teenager im Alter von 14 bis 18 Jahren, „die Gemeinschaft erleben und mehr über die Bibel und den christlichen Glauben erfahren, sich mit anderen über Gott und die Welt unterhalten und nette Leute treffen, die Spiele, Spannung, Spaß und Action erleben wollen“.

Der Jugendkreis findet jeweils an einem Samstag von 18 bis 20.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) statt. Die nächsten Termine sind der 14. und der 28. März sowie der 2. und 30. Mai. Am Wochenende 15. bis 17. Mai haben die Jugendlichen die Möglichkeit, um am traditionellen Kreisfest des CVJM Starkenburg in Michelstadt teilzunehmen.

Weitere Informationen gibt es bei Charlotta Eichheimer (E-Mail: charlotta.eichheimer@cvjm-zwingenberg.de. Mobil: 0176/72383401). red

