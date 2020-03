CVJM lädt zur Jungschar ein

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) weist auf seine Jungschar-Treffen hin. Mit diesem Angebot wendet die Jugendgruppe sich an Kinder, die die fünfte bis achte Klasse besuchen. Auf dem Programm stehen „Action, Spaß und Spiele, Gemeinschaft, Natur, Abenteuer, Emotionen, Feuer, Essen, spannende Gespräche und Gedanken über Gott und Jesus. Außerdem fahren wir zwei- bis dreimal im Jahr auf Freizeiten“.

Die Jungschar unter der Leitung von Amy Keil und Felix Wüst findet jeweils an einem Samstag von 15.30 bis 17.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus (Darmstädter Straße 22, Eingang Walter-Möller-Straße) statt. Die nächsten Termine sind der 14. und 28. März, 25. April sowie 9. und 30. Mai. Am Wochenende 16./17. Mai haben die Kinder die Möglichkeit, um Kreisfest in Michelstadt teilzunehmen. Weitere Infos gibt es per E-Mail: jungschar@cvjm-zwingenberg.de oder bei Felix Wüst (Mobil: 0157/88051317). red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.03.2020