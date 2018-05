Anzeige

Zwingenberg.Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Zwingenberg organisiert die Neuauflage einer Aktion, mit der früher schon Geld für gute Zwecke erwirtschaftet wurde: die sogenannte „Autowaschaktion“. Allerdings wird sie in einer etwas abgewandelten Form angeboten, weil – anders als vor vielen Jahren – Autowäschen ohne das Vorhandensein eines Ölabscheiders nicht mehr zulässig sind. Am 12. Mai, Samstag, ab 11 Uhr, bietet das Team des CVJM auf dem Hof des Evangelischen Gemeindehauses (Darmstädter Straße 22) daher eine Autoinnenraumreinigung an. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Während Ihr Auto gereinigt wird, haben Sie die Möglichkeit, sich die Zeit mit einem leckeren Stück Kuchen zu versüßen. Alle unsere Einnahmen werden zur finanziellen Unterstützung des Christivals 2022 verwendet. Das Christival ist ein mehrtägiger Jugendkongress, der seit 1976 in Deutschland stattfindet und bei dem missionarische Jugendarbeit modern gestaltet wird.“ Die Helfer der christlichen Jugendgruppe freuen sich auf viele Autos, heißt es abschließend. red