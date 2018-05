Das Ende einer romantischen Liebe zu Moskau

Anzeige

Jugenheim.„Wie umgehen mit Russland?“ Kaum eine politische Frage dürfte heute brennender sein, und kaum jemand dazu häufiger befragt werden als Matthias Platzeck, Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Mit ihm startete das Jugenheimer „Forum Heiligenberg“ sein Jahresprogramm 2018. Im Bürgergespräch appellierte der Gast überlegt, kenntnisreich und anregend an die Vernunft und forderte zu mehr Begegnungen auf.

Das Forum bot reichlich Stoff zur Diskussion. Anregungen wurden aufgenommen, eigene Aktivitäten und Erlebnisse der Teilnehmer flossen ein. Die Krim, Syrien und der Hinweis, wie häufig von Russland aus versucht werde, westliche Demokratien zu destabilisieren, offenbarten Gründe für tiefe Skepsis. Dem war sich Platzeck bewusst. „Wenn zwei nicht mehr miteinander reden und kein Ausweg in Sicht ist, dann heißt es für beide Seiten: Mindestens einen halben Schritt zurücktreten und sich fragen, was ist dein eigener Anteil daran, dass es so weit gekommen ist?“

Fehleranalyse nötig

Der „Scherbenhaufen der Beziehungen“ zwischen dem Westen und Russland verlange nach einer Fehleranalyse. „Wir Deutsche haben uns in den Neunzigerjahren fast romantisch in Russland verliebt, weil Russland keinerlei Ambitionen mehr zeigte“. Zunehmend aber bringe Russland seine Interessen zur Geltung, etwas was man bei den USA gewohnt sei. Die Menschen verstöre, dass es nun Schluss sei „mit der romantischen Phase“. Platzeck beklagte eine doppelte „Maßstäblichkeit“ der Bewertung beim Handeln der Mächte. Etwa beim Irak-Krieg, der mit einer Lüge begann, die nicht sanktioniert wurde.