Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf das Gastspiel von Ralph Dillmann und Gerd Kaufhold hin, die am Sonntag, 29. September, 18 Uhr, mit ihrem Programm „Das Glück ist kugelrund – ein musikalischer Streifzug vom Biedermeier bis zur Revolution“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts auftreten werden.

Nach Barockmusik, einem italienischem Opernabend und zwei Chansonprogrammen beschäftigt sich das Duo Dillmann (Gesang/ Moderation) und Kaufhold in seinem fünften gemeinsamen Programm mit der Epoche des Biedermeier und der Frühromantik. In der Pressemitteilung heißt es weiter: „1820 bis 1860 – Deutschland steckt in den Kinderschuhen: Erfahren Sie mehr über die politische Situation vor, während und nach der Revolution 1848 und das Lebensgefühl der Frühromantik. Wie reagierte die Theaterwelt und die Komponisten auf die Zeit des revolutionären Umbruchs? Freuen Sie sich auf Theateranekdoten und musikalische Highlights aus ,Zar und Zimmermann’, ,Der Freischütz’ und anderen Werken.“

Eintrittskarten beim Copyshop (Darmstädter Straße 10) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Eventuell vorhandene Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.09.2019