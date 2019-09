Die nächste Veranstaltung der Reihe „Bauhaus und die Bergstraße“ findet am 12. Oktober, Samstag, statt. Es wartet ein Dialogischer Spaziergang (17 Uhr) mit Bettina Riehl von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. Das Thema lautet „Bauhaus konkret“. Die Tour beginnt an der Brain AG an der Darmstädter Straße 34-36. Die Veranstaltung ist auf 40 Personen beschränkt. Um Anmeldung bis zum

...