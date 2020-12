Das Rathaus im Weihnachts-Glanz

Zwingenberg.Das Zwingenberger Rathaus zwischen Untergasse und B 3 erstrahlte am Wochenende in weihnachtlichem Glanz. Der Zwingenberger Johannes Spieß und sein Team – „Erfinder“ der Illuminations-Reihe „Bergstraße leuchtet“ – setzten im Auftrag des Magistrats der Stadt Zwingenberg das auch als „Schlösschen“ bezeichnete Anwesen gekonnt in Szene.

In Verbindung mit den von Stadträtin Ingrid Germann auf dem Löwen- und dem Marktplatz geschmückten und beleuchteten Brunnen soll der weihnachtliche Glanz ein wenig darüber hinwegtrösten, dass zunächst der traditionelle Weihnachtsmarkt und dann auch das Ersatz-Konzept „Zwingenberger Advent“ Corona-bedingt abgesagt werden mussten.

Wiederholt wird die Illumination des Rathauses am übernächsten Wochenende, also am 19. und 20. Dezember. Der Marktplatz ist am nächsten Wochenende – am 12. und 13. Dezember – an der Reihe. Dort zaubert Spieß mit seinen Mitstreitern Lichteffekte auf Kopfsteinpflaster und Fachwerk. mik

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020