Zwingenberg.Nicht nur Wirtschaftsunternehmen, sondern auch Vereine arbeiten mit personenbezogenen Daten: Die Mitglieder sind mindestens mit Namen, Adresse und Bankverbindung auf einer Computer-Festplatte gespeichert, häufig werden auch Geburtsdatum, Eintrittsdatum, E-Mail-Anschrift und weitere Angaben digitalisiert. Wie mit diesem Datenbestand unter Datenschutzaspekten rechtlich korrekt umzugehen ist, das regelt ab dem 25. Mai dieses Jahres die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, über die bei einem der nächsten Stammtische der Zwingenberger und Rodauer Vereinsvertreter ein fachkundiger Referent informieren soll.

Bürgermeister Dr. Holger Habich hatte das Thema beim jüngsten Treffen auf Einladung der Rodauer Sonnenkinder auf die Tagesordnung setzen lassen. Er wolle die ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstände nicht in Panik versetzen, aber darauf aufmerksam machen: Regelungen, die die Europäische Union als sogenannte „Verordnungen“ erlässt, sind in den Mitgliedsstaaten umzusetzen. In konkreten Fall eben auch von den Vereinen.

Man könne sich das nötige Wissen um die Datenschutz-Grundverordnung selbstverständlich auch im Internet „ergoogeln“, die Stadtverwaltung biete aber an, einen Experten zu verpflichten – diesem Vorschlag folgten die Vereine einstimmig. mik