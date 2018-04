Anzeige

Zwingenberg.Am Donnerstag, 26. April, tritt der Liedermacher David Blair ab 20 Uhr im Kulturcafé Piano in Zwingenberg auf. Der Eintritt ist frei, „der Hut geht rum“, kündigt Veranstalter Olaf Dietz an und schreibt:

„Der kanadische Musiker ist für seine mitreißenden Songs und sein strahlendes Lächeln bekannt. Im November war der sympathische Sänger und Songwriter noch im Team von Yvonne Catterfeld bei ,The Voice of Germany’ im Fernsehen zu sehen. Seine erste Single ,Work It Out’ schaffte es bis in die Top 30 der Amazon Download-Charts. Auch live hat er eine beeindruckende Vita vorzuweisen, so bereiste er bereits 19 Länder und spielte über 600 Shows.“

Sitzplatzreservierung werden telefonisch: 06251/939944 oder per E-Mail: info@kulturcafepiano.de entgegengenommen. red