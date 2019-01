Debatte über B 3-Erneuerung geht heute weiter

Zwingenberg.Heute Abend wird die kommunalpolitische Debatte über ein Thema fortgesetzt, über das in der letzten Sitzungsrunde des vergangenen Jahres keine Einigung erzielt werden konnte und das letzten Endes vertagt werden musste: Im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung, der ab 19 Uhr im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ tagt, geht es um die Erneuerung der Bundesstraße 3 und konkret darum, wie der Abschnitt zwischen dem Löwenplatz und der Einmündung Wiesenpromenade gestaltet werden soll:

Bleibt die vom Löwenplatz planerisch in nördliche Richtung vors Rathaus verlegte Bushaltestelle tatsächlich vor dem Verwaltungssitz? Wie bekommt man die dadurch entstehende B 3-Engstelle vor dem Rathaus besser in den Griff? Wo werden wie viele Parkplätze angelegt? Und wo verläuft künftig der Fußgängerüberweg, der sich zurzeit am Löwenplatz befindet?

Eben darüber hatte es zuletzt in der Parlamentssitzung im Dezember kontroverse Debatten gegeben. Und fast wäre der für die Einhaltung des Zeitplanes notwendige Grundsatzbeschluss über die von der Auerbacher Ingenieurpartnerschaft Schweiger & Scholz entwickelte Entwurfsplanung nicht zustande gekommen. Nach der eindringlichen Warnung von Rathauschef Holger Habich, dass eine Verzögerung der Beschlussfassung den für Sommer dieses Jahres geplanten Baubeginn gefährde, und nach einer Sitzungsunterbrechung der Stadtverordnetenversammlung, in der innerhalb und zwischen den Fraktionen über das weitere Vorgehen beraten wurde, kam zumindest der Grundsatzbeschluss zustande: „Der Entwurfsplanung für die Erneuerung der B 3 in der Ortsdurchfahrt von Zwingenberg im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr am Rewe-Markt bis zum Abzweig Alsbacher Straße wird zugestimmt. Der Magistrat wird beauftragt, auf dieser Basis die öffentliche Ausschreibung vorzubereiten und zu veranlassen.“

Dieser Grundsatzbeschluss wurde ergänzt durch die Formulierung: „Über die Gestaltung der Parkplätze im Bereich Pass/Rathaus sowie über die Bushaltestelle Löwenplatz (jetzt: Rathaus) wird in der nächsten Sitzung des BPU im Jahr 2019 nochmals beraten.“ Heute ist es soweit.

Im Vorfeld der heutigen Sitzung hatte es auf Einladung des Magistrat bereits am 22. Januar ein nichtöffentliches Treffen mit den Mitgliedern des Bauausschusses beziehungsweise Repräsentanten der Fraktionen gegeben.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019