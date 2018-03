Anzeige

Zwingenberg.Jetzt gibt es in Zwingenberg einen dritten öffentlich zugänglichen Defibrillator. Ab sofort findet man das Gerät in der Sparkasse, Pass 25. Das Foyer, wo der Defibrillator hängt, ist rund um die Uhr zugänglich. Das besondere an dem Gerät ist, dass es selbsterklärend ist und somit von jedem eingesetzt werden kann. Weitere Defibrillatoren hängen im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg und im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau. Unser Bild entstand bei der Vorstellung und zeigt von links Sparkassenvorstand Dr. Eric Tjarks, Stadtrat Peter Lucas, Teilmarktleiter Steffen Jorde und Bürgermeister Dr. Holger Habich. Für die Anschaffung der drei Defibrillatoren investierte die Stadt 4600 Euro. / df