Delikate Häppchen und eine Plaudertasche

Ein Fall für Pater Brown

„Wollen Sie sich mal vor einem Publikum ausprobieren? Spielen Sie ein Instrument oder können Sie eine witzige Geschichte erzählen? Lesen Sie uns etwas vor, spielen einen Sketch oder zaubern uns etwas aus dem Hut? Eine neue Band mit ihren ersten Stücken? Zehn Minuten lang gehört die Bühne Ihnen. Trauen Sie sich! Der Applaus ist ihnen sicher – und dem Publikum eine kurzweilige Unterhaltung garantiert.“ Für die „offene Bühne“ gibt es keinen Vorverkauf, denn der Eintritt ist frei.

Das Mobile-Programm wird am 7. Oktober, Sonntag, 18 Uhr, mit einem Gastspiel des Theaterensembles Dietzenbach fortgesetzt. Die Amateurtheatergruppe inszeniert das Stück „Ein Fall für Pater Brown“ von Florian Battermann und Jan Bodinus, frei nach den „Father Brown-Stories“ von Gilbert K. Chesterton Regie führt Hanspeter Dodel. Zum Inhalt heißt es:

„Wo Pater Brown auftaucht, ist das Verbrechen nicht weit. Auch im Pfarrhaus auf einer englischen Insel treffen er und seine Haushälterin Mrs. Miller auf Schmuggler und andere zwielichtige Gestalten. Wird Pater Brown auch diesen Fall lösen? Eine charmant-skurille Krimikomödie.“

Mit Gedichten und Liedern „in überwiegend komischer Manier“ ist Marco Tschirpke am 12. Oktober, Freitag, 20 Uhr, im ältesten Bergstraßenstädtchen zu Gast. Er serviert am Klavier „Empirisch belegte Brötchen“, zumindest heißt so das Programm. Der Musikpoet gehört zu den prominenten Vertretern seiner Zunft: Er wurde unter anderem mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet, sein Gedichtband „Frühling, Sommer, Herbst und Günther“ avancierte zum Spiegelbestseller und er ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreis 2018 in der Sparte Chanson/Lied/Musik. In der Ankündigung heißt es:

„In seinem neuen Programm serviert Marco Tschirpke die delikaten Häppchen seiner minimalistischen Kunst in einem 40-Gänge-Menü. In fein abgeschmeckter Folge wechseln leichte und schwere Kost einander ab. Ob Gedicht oder Klavierlied – hier weiß sich einer kurzzufassen. Gespickt mit Verweisen auf Kunst und Geschichte, bedeutet ein Abend mit Marco Tschirpke vor allem ein intellektuelles Vergnügen.“

Musikalisch geht’s auch am 13. Oktober, Samstag, 20 Uhr, weiter: Das Ensemble „Warm canto“ ist mit seinem Programm „Inspirationen zu Gast. „Warm canto“, das sind die Sängerin Claudia Beck sowie die Saxophonisten Axel Spaeth und Wolfgang Lindenfelser. Die Mobilisten schreiben:

„Ob Beatles-Songs, Jazzstandards, Gospels oder anderes Bekanntes: Die Arrangements aus dem Bereich des Jazz, Chansons, Blues oder Gospel sind ausdrucksstark und gefühlvoll interpretiert. ,Warm canto’ spielt sich durch unterschiedliche Genre, findet Lieblingsstücke und kreiert daraus eigene musikalische Varianten. Bekanntes wird neu arrangiert und mit Spielspaß und individueller Note versehen. Groovige Themen finden zu leisen Tönen und wechseln zurück.“

„Mafalda“, so nennt sich die Gruppe, die aus Renate Kohl (Gesang, Saxofon), Claudia Sohns (Geige, Gesang), Cornelia Sohns (Bratsche, Gesang), Anna Korbut (Piano), Margit Wunder (Kontrabass) sowie Cris Gavazzoni (Percussion) besteht und am 19. Oktober, Freitag, 20 Uhr im Mobile ihre Programm „Chanson fatal“ präsentiert. Darin nimmt das Damensextett mit Songs aus der Feder der Sängerin und Saxofonistin Renate Kohl (nicht nur ) frauenrelevante Themen wie exzessive Schuhkäufe, Faltenunterspritzungen, die Beseitigung überflüssig gewordener Liebhaber, den Friseur als Retter in der Not und die Anbetung des genialen Fernsehkochs aufs Korn. „Unverfroren wird Jazz mit Pop und klassischen Einsprengseln gemischt. Und alles in Deutsch!“

Das Motto der charmanten, stimm- und wortgewaltigen „Chansonöse“ und Plaudertasche Aurora DeMeehl am 20. Oktober, Samstag, 20 Uhr, lautet „Bagaaasch – oder meine Familie und Ich! Ich! Ich!“. Ein buntes Kaleidoskop ihrer über ganz Deutschland verstreuten, anstrengenden, aber doch liebenswerten Verwandtschaft.

Grimmepreisträger kommt

Der Grimmepreisträger und Bestseller-Autor Moritz Netenjakob setzt mit seinem Programm „Das Ufo parkt falsch“ am 26. Oktober, Freitag, 20 Uhr, zwar nicht den Schlusspunkt für das Mobile-Programm im zweiten Halbjahr, aber für den Monat Oktober. Über ihn heißt es: „Wer Moritz Netenjakob noch nicht kennt, hat aber bestimmt schon über seine Texte gelacht – in den Sendungen ,Switch’, ,Wochenshow’, ,Stromberg’ oder ,Pastewka’. Und wer ihn kennt, der weiß längst, dass intelligenter Humor und Lachtränen bei ihm zusammen gehören.“

