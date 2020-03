„Demokratie ist kein politisches Versandhaus“

Zwingenberg.Es sind derzeit keine leichten Zeiten für Politiker. Gesellschaftliche Erosionen mit Hass, Hetze und mörderischen Anschlägen, wie zuletzt in Hanau, treiben die Politik voran und die eigentlichen Aufgaben bleiben auf der Strecke. Dann kommt auch noch das Coronavirus, die Bürger scheuen den Kontakt mit Menschen und bleiben lieber zu Hause. So auch am Samstagabend beim Frühlingsempfang der

...