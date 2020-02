Den Alltag entschleunigen

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Turn- und Sportverein (TuS) Zwingenberg einen neuen Entspannungskurs im Saal des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg an. Die Teilnehmer lernen verschiedene Entspannungsübungen kennen, die Stress reduzieren sollen. In der Ankündigung heißt es:

„Dabei helfen Techniken aus dem autogenen Training, dem Qi-Gong, dem Achtsamkeitstraining und der progressiven Muskelentspannung, um den Alltag zu entschleunigen.“

Der Kurs läuft ab dem 10. Februar immer montags, von 18.45 bis 19.45 Uhr. Mitzubringen sind eine Gymnastikmatte, eine Decke und ein Kissen. Informationen und Anmeldungen bei der Kvhs Bergstraße telefonisch unter: 06251/17296-0 oder auf der Webseite. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.02.2020