Den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut

Kontinuität im Team

Zufrieden ist Zecher aber nicht nur, weil die Auftragslage gut ist, sondern auch, weil 20 Jahre nach der Gründung des Unternehmens immer noch „Männer der ersten Stunde“ bei ihm beschäftigt sind: Christof Anthes, Adriano Tasca und Markus Wagner sind Stützen des Betriebs, der im Jahre 1998 an der Wiesenpromenade 9 – nach wie vor der Firmensitz – gegründet wurde. Zufriedenheit stellt sich bei dem Firmenchef aber auch ein, weil er Erfolge als Ausbilder vorweisen kann:

Das Zwingenberger Unternehmen war einer der ersten Handwerksbetriebe, der in einem von Männern dominierten Berufsbild Frauen ausgebildet hat – der Privatsender RTL drehte einen Beitrag darüber. Die Zwingenbergerin Tanja Timmermann, die bei Zecher in die Lehre ging, zählte in einem hessenweiten Vergleich zu den besten Maler- und Lackierer-Gesellinnen. Und ihre Kollegin Angela Becker, ebenfalls Zwingenbergerin und „Azubine“ bei Zecher, wurde beim praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend Hessen sogar Erste und nahm als Kammersiegerin der Handwerkskammer Rhein-Main am Bundeswettbewerb teil. Innovativ erwies sich Zecher in der zwanzigjährigen Firmengeschichte jedoch nicht nur in Sachen Ausbildung, sondern auch beim Einsatz neuer Techniken – und er wurde auch damit zum „Fernsehstar“:

Das ZDF drehte drei Tage lang in dem Zwingenberger Unternehmen, weil Zecher bundesweit einer der ersten Betriebe war, der ein mit dem Bundesinnovationspreis ausgezeichnetes Sprühverfahren einsetzte.

Und auch aktuell setzt Zecher auf Innovationen, nämlich auf Farben und Lacke aus nachwachsenden Rohstoffen sowie auf Kalk- und Lehmputze, die schadstoff- und emissionsfrei sind.

Zu seinen Kunden zählen vor allem Privatpersonen, die ihm selbst nach einem Umzug nach Köln noch die Treue halten und ihn für Renovierungsarbeiten in die Domstadt am Rhein holen. „Viele sind Wiederholungstäter, manche kennen ich noch aus meiner Lehrzeit“, bereut Maler Zecher nach zwanzig Jahren nicht, dass er den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. mik

