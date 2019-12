Der Bauhof hat Bereitschaftsdienst

Zwingenberg.Die Stadtverwaltung Zwingenberg teilt mit, dass das Rathaus und das Bürgerbüro in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen sind. Die Kindertagesstätte Alsbacher Straße und die Kindertagesstätte Rodau bleiben in der Zeit vom 23. Dezember bis einschließlich 3. Januar geschlossen. Der Wertstoffhof ist am 28. Dezember, am 2. Januar und am 4. Januar geöffnet. Die Bücherei ist vom 23. Dezember bis einschließlich 6. Januar geschlossen.

Bei technischen Notfällen ist das Team des Bauhofs in Trägerschaft des Zweckverbands Kommunale Dienste (ZKD) Alsbach-Hähnlein-Zwingenberg unter der Notrufnummer 0178/9112076 erreichbar.

Bei dringenden Beurkundungen von Sterbefällen ist das Standesamt am 23., 27. und 30. Dezember ebenfalls unter Notrufnummer 0178/9112076 erreichbar.

Bei Störungen im Bereich der Wasserversorgung können die Betroffenen sich an den Energieversorger GGEW Bergstraße AG unter der Rufnummer 0800/8030300 wenden. Das Unternehmen ist von der Kommune mit der Betriebsführerschaft im Bereich Wasserversorgung beauftragt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019