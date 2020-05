Der Geist Gottes reinigt und macht lebendig

Die Kraft Gottes – wir nennen sie auch Heiliger Geist – ist eine Lebendigmacherin und Ideengeberin. Persönlich haben wir es bestimmt auch schon erfahren, wie eine plötzliche Idee gleich einem Geistesblitz unser bisheriges Denken und Fühlen verändert. Etwas ganz Neues, im bisher gewohnten Trott des Alltags kaum für möglich Gehaltenes, entwickelt sich allmählich, nimmt dann deutlich Gestalt an und prägt schließlich nachhaltig unser Leben.

Viele deuten diese Erfahrung als „Wehen des Heiligen Geistes“, das auch ganze Gemeinschaften bereichert und voran bringt. Ein gutes Beispiel dafür sind die digitalen Möglichkeiten, die etliche Kirchengemeinden in den vergangenen Wochen für ihre Gottesdienste entdeckten und seither kreativ und erfolgreich für ihre Arbeit nutzen.

Schmerzhaft und verlustreich

Gottes Kraft wirkt über das sanfte Wehen jedoch auch weit hinaus und kann reinigend und umgestaltend sein. Sie wird nicht umsonst als Feuer oder Sturm dargestellt: „Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus“, so ist es in der biblischen Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 2, zu lesen.

Die geradezu stürmischen Veränderungen, die seit zwei Monaten im politischen und vor allem im ökonomischen Bereich begonnen haben, sind für viele sehr schmerzhaft und verlustreich.

Mühsam Erarbeitetes und zahllose wirtschaftliche Existenzen stehen auf dem Spiel. In der momentan weltweiten Krise wird andererseits auch manches, was sich als unbrauchbar erwiesen hat, verschwinden:

Umstrittene Globalisierung

Beispielsweise die umstrittene Globalisierung und auch anderes, was bis vor Kurzem noch als unveränderlich betrachtet wurde. Wie bei jeder Krise, so sind auch jetzt sowohl das Schmerzhafte als auch die chancenreiche und befreiende Wendung als zwei Seiten einer Medaille zu sehen. Dynamis ist das vielsagende griechische Wort für die göttliche Energie, die uns hilft, die Welt und unser Leben zu bedenken und neu zu ordnen, gut für uns und andere zu sorgen und auf Christus zu vertrauen.

Komm, du Geist des Lebens, erwecke uns, wo wir in alten Gewohnheiten erstarrt sind. Öffne unseren Mund, damit wir Schädliches auch schädlich nennen und nicht unvermeidbares Übel. Komm, Geist Gottes, und schenke uns die Liebe und Kraft, die wir nötig haben für unsere Mitmenschen und die Erhaltung deiner Schöpfung.

* Der Autor Reinald Engelbrecht ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.05.2020