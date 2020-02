Der Körper „schweigt“ nie

Alsbach-Hähnlein.Körpersprache und Körperbewusstsein stehen im Mittelpunkt eines Seminars, das die Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein in Zusammenarbeit mit dem Verein „Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit“ anbietet. Am 31. März, Dienstag, wird dazu von 17 bis 21 Uhr Ingeburg Amodé (Diplomschauspielerin, Regisseurin, Coach) im Eduard-Schmidt-Saal des Bürgerhauses Sonne (Hauptstraße 26) in Alsbach erwartet.

Zu den Inhalten der Fortbildung heißt es: „Es ist wirklich faszinierend, wie wir Menschen tagtäglich miteinander kommunizieren. Wir verständigen uns über die verschiedensten Kanäle.

Nicht nur der Inhalt unserer Sätze und die Stimme transportieren Information, auch die Körpersprache verrät einiges über uns und unseren Gegenüber. Entspricht Ihre Körpersprache dem, was Sie verkörpern und inhaltlich vertreten wollen? Wie wirkt sie auf andere und wie wirkt sie auf Sie selbst?

In diesem Seminar wollen wir gemeinsam unsere Körpersprache erforschen, denn alles beginnt mit den Bewegungen des Körpers. Der Körper ist das, was mein Gegenüber zuerst sieht. Mit ihm steht und fällt alles bei dem Versuch, uns auszudrücken.

In dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass unser Körper unser Instrument ist, werden wir sensibler für die Bewegungen, selbst für solche, die nur minimal ausgeführt werden. Er setzt unsere innere Haltung, unsere Einstellung, unsere Gedanken, Gefühle in Signale um – nonverbale Signale. Diese Signale werden zu den Gesprächspartnern gesendet – das Gegenüber nimmt sie auf und bewertet sie. Mit unserem Körper und seiner Ausdrucksfähigkeit können wir uns nur schwer verstellen. Wir können zwar aufhören zu sprechen, unser Körper wird bei einer Kommunikation niemals schweigen.“

Die Teilnahme an dem Seminar kostet pro Person zehn Euro. Anmeldeschluss ist am 20. März. Anmeldung nehmen das Büro für Staatsbürgerliche Frauenarbeit e.V., Telefon: 0611/157860, E-Mail: frauen@buero-f.de beziehungsweise die Familienbeauftragte der Gemeinde Alsbach-Hähnlein, Telefon: 06257/5008530, E-Mail: lauer-schneider@alsbach-haehnlein.de, entgegen. red

