Der Nikolaus besuchte die Kita in Rodau

Rodau.Besuch hatten am Freitagmorgen pünktlich vor dem 6. Dezember die Kinder der städtischen Kindertagesstätte in Rodau. Mit einem herzhaften „Hohoho“ klopfte der Nikolaus an die Tür. In das Kostüm des Heiligen Mannes war auch dieses Jahr wieder Bürgermeister Holger Habich geschlüpft. Natürlich war er nicht mit leeren Händen zu den 42 Jungs und Mädchen gekommen. In seinem prall gefüllten großen Gabensack hatte er für jedes Kind einen von dem Team um Kita-Leiter Simon Pfaff liebevoll eingepackten „Sorgenfresser“, ein kleines Plüschmonster, und Obst mitgebracht. Jede Menge Überraschungen gab es aber auch für den Nikolaus. Die Kinder hatten für ihn in den letzten Tagen gemalt und schenkten ihm ihre Bilder. / df

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.12.2020