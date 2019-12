Der Nikolaus machte beim Rodauer Kindergarten halt

Rodau.Mit großen Schritten kam am der Nikolaus gelaufen, um dem Weihnachts- und Nikolausfest des städtischen Kindergartens im Stadtteil Rodau einen Besuch abzustatten. Gefeiert wurde an der Halle des Verschönerungsvereins Rodau. Die Eltern hatten mit allerlei Weihnachtsleckerein ein Buffet zusammengestellt. Vor der Halle wurde Stockbrot ins lodernde Feuer gehalten. Zu trinken gab es heißen Apfel- und Orangensaft. In das Kostüm des Nikolauses war erneut Bürgermeister Holger Habich geschlüpft. Mitgebracht hatte er als Nikolauspräsent und vom Elternbeirat finanzierte Namensstempel mit Stempelkissen. Für den Nikolaus wurde dann das Lied „Sei gegrüßt, lieber Nikolaus“ gesungen / df

