Mit der Nachsaat des Platzes sowie der Verlegung von Rollrasen weist die Liegenschaftsverwaltung darauf hin, dass der Naturrasenplatz in Rodau für die Zeit von mindestens sechs Wochen gesperrt ist. Der Kunstrasenplatz kann in der Zeit uneingeschränkt genutzt werden und dient bei solchen Regenerationsmaßnahmen als ideale Ausweichmöglichkeit. Die Nutzung des Kunstrasenplatzes, insbesondere für den Trainingsbetrieb, verbessert zudem dauerhaft die Qualität des Naturrasens.

Das Auftragsvolumen der Maßnahmen beläuft sich insgesamt auf rund 12 000 Euro.

Ziel ist es, die neuen Sportstätten in Zukunft auf hoher Bestandsqualität zu erhalten, so dass die Sportstätten für viele Jahre entsprechend genutzt werden können. Vielen ist nicht bewusst, dass auch Kunstrasenplätze regelmäßiger Pflege bedürfen. So hat die Stadt Zwingenberg hierfür spezielle Gerätschaften gekauft, um die Pflege vornehmen zu können. So werden beispielsweise die Kunstrasenplätze einmal wöchentlich durch den Zweckverband Kommunale Dienste gestriegelt, um beste Nutzungsbedingungen herzustellen und gleichzeitig die Qualität der Sportstätten zu erhalten. Die Naturrasenplätze werden in den Sommermonaten zudem einmal wöchentlich gemäht. red

