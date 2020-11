Der „Zwingenberger Advent“ ist abgesagt

Zwingenberg.Von Michael Ränker

Der „Zwingenberger Advent“ findet nicht statt. Die von Verwaltung und Magistrat als Ersatz für den Corona-bedingt abgesagten Weihnachtsmarkt gedachte Veranstaltungsserie ist jetzt – ebenfalls wegen der Pandemie – aus dem städtischen Veranstaltungskalender gestrichen worden. Das teilte Erste Stadträtin Karin Rettig in der jüngsten Sitzung der Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung mit. Begründet wird die Absage durch den Magistrat mit den „gestiegenen Fallzahlen im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie“ sowie der „aktuellen Rechtslage im Land Hessen“.

Der Zwingenberger Weihnachtsmarkt, der von den örtlichen Vereinen, der Stadt sowie mittlerweile auch von einigen Gewerbetreibenden seit 43 Jahren – unterbrechungsfrei – auf dem Marktplatz vor der historischen Fachwerkkulisse zelebriert wurde, war bereits Ende September abgesagt worden (wir haben berichtet). Statt der dreitägigen Traditionsveranstaltung am zweiten Adventwochenende sollte es einen „Zwingenberger Advent“ geben. Bürgermeister Holger Habich hatte im Zuge der Absage im Spätsommer angekündigt:

„Um aber ein Zeichen der Lebensfreude – besonders in der Vorweihnachtszeit – zu senden, soll an drei Wochenenden (Samstag und Sonntag) im Dezember eine kleinere Anzahl von Buden, verteilt in der gesamten unteren Altstadt, für weihnachtliche Stimmung sorgen.“ Dort sollten unter dem Titel „Zwingenberger Advent“ ausschließlich Waren verkauft werden, habe der Magistrat entschieden. Weder einen Getränkeausschank werde es geben, noch eine Abgabe von Speisen.

Rathauschef Habich im September weiter: „Hierfür sollen die Besucher in die örtliche Gastronomie eingeladen werden, die der Magistrat mit der Aktion auch unterstützen möchte, da sie durch die Coronavirus-bedingte Zwangsschließung im Frühjahr doch stark beeinträchtigt wurde.“ Mit verschiedenen dekorativen Elementen und Beleuchtung wolle man in der Altstadt „für eine schöne Atmosphäre“ sorgen.

Den Weihnachtsmarkt in seiner klassischen Form – also als Budendorf rund um den Marktplatzbrunnen – und mit seinem Schwerpunkt auf Speisen- und Getränkeverkauf zu veranstalten, „erachtet der Magistrat nicht mit der aktuellen Pandemielage für vereinbar“. Auch auf den Aufbau der Bühnenbude und das damit einhergehende Programm, das zu einer größeren Ansammlung von Menschen führen würde, sowie die städtische Skihütte sollte verzichtet werden.

Der neuerliche (Teil-)Lockdown im laufenden Monat November, der erneut zu einer Schließung der Gastronomie geführt hat, sowie die Unsicherheit, ob es im Dezember zu einer Wiedereröffnung der Restaurants kommen wird, sei neben den allgemeinen Hygiene- und Kontaktregelungen ein weiterer Aspekt gewesen, der nun zur Absage des „Zwingenberger Advent“ geführt habe, so Rathauschef Habich im Gespräch mit dem BA. Schließlich sei es auch Bestandteil der Planung gewesen, durch die in der Altstadt aufgestellten Weihnachtsmarktbuden einen Anreiz zu schaffen, die Restaurants zu besuchen. Überdies hätten auch mehr und mehr Budenbeschicker angesichts der sich verschärfenden Pandemielage nachvollziehbarerweise Rückzieher gemacht, so Habich.

Übrig vom „Zwingenberger Advent“ bleiben jetzt nur einige dekorative Elementen und etwas Beleuchtung, kündigte Erste Stadträtin Karin Rettig an. Das Rathaus im „Schlösschen“ an der Untergasse 16 sowie das Alte Rathaus am Marktplatz 1 – Sitz von Stadtbücherei und Spielerei Bergstraße – sollen „atmosphärisch beleuchtet“ werden. Vorbild dafür ist die Initiative des Zwingenbergers Johannes Spieß, der im Rahmen von „Bergstraße leuchtet“ bereits die Evangelische Bergkirche – weithin sichtbares Wahrzeichen der Stadt – sowie das Gotteshaus der Katholischen Pfarrei Mariae Himmelfahrt gekonnt in Szene gesetzt hat.

Darüber hinaus wird Stadträtin Ingrid Germann, die sich bereits in den vergangenen Jahren mit Verwaltungsmitarbeiterin Sandra Freitag für ein Aufhübschen des Weihnachtsmarktes engagiert hat, zwei historische Brunnen im Stadtgebiet „weihnachtlich schmücken, um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen“.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020