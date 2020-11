Der „Zwingenberger Advent“ ist nun auch abgesagt

Nach der Absage des Weihnachtsmarktes ist nun auch der „Zwingenberger Advent“, der als Ersatz für die Traditionsveranstaltung dienen sollte, abgesagt. In diesem Jahr wird es also in der Altstadt – Corona-bedingt – überhaupt keinen Budenzauber geben. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr.

© Dietmar Funck