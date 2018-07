Pferde im Vordergrund, im Hintergrund die Zwingenberger Bergkirche.

Es ist eine einzigartige Momentaufnahme der Vergangenheit: Das Gemälde „Prospect von dem Meliboco und dessen Gegend“ zeigt ein detailliertes Panorama der Bergstraße aus der Zeit um 1747. „Ein Teil regionaler Identität“, hatte es Professor Joachim-Felix Leonhard als Schirmherr der Spendenkampagne vor zweieinhalb Jahren im Bunten Löwen formuliert. Aus kulturhistorischer Sicht ist die Darstellung einzigartig. Doch der Zustand war erbärmlich.

Durch seinen immensen Detailreichtum könnte man das Werk fast schon als frühes „Wimmelbild“ bezeichnen, das in seinem majestätischen Format die Rheinebene bis zum Donnersberg malerisch ausleuchtet. Gesehen vom westlichen Odenwald aus.

Bei dem Bild handelt es sich mit großer Sicherheit um eine Auftragsarbeit für Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt. Johann Tobias Sonntag, der wahrscheinlich stumm war, schuf ein tapetenartiges Gemälde für das Marktpalais, das ab 1924 lange in der Russischen Galerie des Darmstädter Schlossmuseums hing und wahrscheinlich 1943 in den Osten geschafft wurde, wo es den Krieg überlebt hat. Sowjetische Soldaten beschlagnahmten das Werk, das erst 1998 wieder – stark beschädigt – den Weg an seinen Ursprungsort zurückgefunden hat. Man hatte es auf dem Dachboden von Schloss Burgk an der Saale gefunden. Zusammengefaltet, rissig, ausgefranst. Schmutz, Nachlässigkeiten beim Transport und eine schlechte Lagerung haben ihm schwer zugesetzt. Im unteren Teil ist eine zentrale Stelle entfernt, die Leinwand ist brüchig, die Farben verblasst oder verdunkelt.

Die Komposition aber ist hoch spannend: Nicht nur der extreme Weitwinkel und die minuziöse Wiedergabe von Orten und Straßen, Personen und Gebäuden sind beeindruckend. Auch die dramaturgische Komposition des Bildes fasziniert den Betrachter. Der Vordergrund, in dem der Maler mit seiner Staffelei sowie der Landgraf und sein Sohn zu sehen sind, ist überwiegend dunkel gehalten. Hinter dieser bühnenartigen Front öffnet sich die Landschaft in hellem Licht und gibt einen weiten Blick frei auf die Bergsträßer Szenerie während des österreichischen Erbfolgekriegs. Rund drei Viertel dieses Bildraums zeigen – auf horizontaler Ebene – militärische Truppenbewegungen, während die Menschen in den Orten und die Bauern auf den Feldern scheinbar ruhig ihrem Alltag nachgehen. Auffällig ist der Kontrast aus friedlicher Idylle und kriegerischem Geschehen.

Dem Maler Sonntag, das betonte Rainer Maaß vom Hessischen Staatsarchiv damals in Zwingenberg, ging es wohl weniger um die ästhetische Qualität seines Werks oder gar um eine romantisierende Verklärung der Landschaft: Im Mittelpunkt stand die beinahe fotografische Präzision der Abbildungen, die der Künstler zum Großteil aus der Erinnerung wiedergegeben haben muss. Denn blickt man genauer auf Orte wie Bensheim, Lorsch oder Zwingenberg, so erkennt man zwar bekannte Gebäude, aber auch eine perspektivische Freiheit in der Anordnung derselben. Die einzelnen Ortschaften sind mit Hilfe einer ausführlichen Legende in der linken unteren Bildecke identifizierbar. tr