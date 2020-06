Diamantene Hochzeit im Hause Speckhardt

Zwingenberg.Zu einem ganz besonderen persönlichen Feiertag ist der Fronleichnamstag für Lilo und Helmut Speckhardt in Zwingenberg geworden. Seit sechzig Jahren sind die Beiden verheiratet, jetzt wurde Diamantene Hochzeit gefeiert.

Gut gelaunt und fit hat das Ehepaar den Tag genossen und dabei natürlich auch Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte gehalten. Beide sind gebürtige Auerbacher, sie Jahrgang 1936, er Jahrgang 1934. Allerdings lebt Helmut Speckhardt seit seinem fünften Lebensjahr in Zwingenberg. Kennengelernt haben sich die beiden im Jahr 1953 bei der Kerwe in Zwingenberg. Hochzeit wurde sieben Jahre später gefeiert.

Heute gehören zur Familie neben der Tochter und dem Sohn sowie deren Lebenspartnern zwei Enkelkinder und zwei Urenkel. Die Familienbande funktionieren bestens, das Miteinander ist harmonisch, was Lilo und Helmut Speckhardt zu schätzen wissen. Sie ist gelernte Näherin, hat in ihrem Beruf gearbeitet und sich um die Familie gekümmert. Er war Messebauer, anfangs bei Fissan, später bei Merck. In ihrer Freizeit hat Lilo Speckhardt einst mit viel Begeisterung geturnt, und, wie ihr Mann, im Chor gesungen. Gemeinsames Hobby war der Garten, um den sie sich heute noch kümmert und der beiden nach wie vor wichtig und lieb ist. / thz

