Dichter liefern sich Wettstreit im Mobile

Lieben Dichterwettstreite, also Poetry-Slams: Hessenmeisterin Jule Weber und Max Rhiem. Beide sind heute Abend im Mobile mit von der Partie. © oh

Zwingenberg.Dichterwettstreite - Poetry-Slams - sind längst Kult und in der Jugendkultur angekommen. Die Veranstaltungen üben eine magische Anziehungskraft vor allem auf jüngere Semester aus. Was der Rap in der Musik ist, das ist der Poetry-Slam in der Literatur. Sprachliche Höhenflüge, die mit Charme und Witz kokettieren oder auch in feine Poeme verpackt sein können, gibt es am heutigen Freitag (9.

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3697 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2012