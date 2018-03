Anzeige

Zwingenberg.Das Ensemble des Theaters Mobile steht am morgigen Freitag, 16. März, 20 Uhr, ein weiteres Mal mit seiner Eigenproduktion „Poltergeister“ auf der Bühne des Gewölbekellers unter dem Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg. Bei der Inszenierung handelt es sich um eine Hommage an den Humoristen und Kabarettisten Gerhard Polt, der im vergangenen Jahr seinen 75. Geburtstag feierte.

Saukomische Ansichten

In der Ankündigung der Mobilisten heißt es: „Das Ensemble des Theaters Mobile hat sich vorgenommen, einige seiner hintergründigen Stücke, mit ,Polt’schem Geist‘ versehen, auf die Bühne zu bringen. Diese sind, mit gewohnt (sozial-)kritischer und politischer Brisanz bestückt, gerade in der heutigen Zeit wieder brandaktuell und legen den Finger in die Wunden des ,Normalbürgers‘. Lassen Sie sich daher einladen zu einem Abend voll bitterbösem Humor, schwarzer Satire, bayrischer Herzlichkeit und garantiert saukomischen Ansichten!“

Karten gibt es im Vorverkauf beim Copyshop Zwingenberg (Darmstädter Straße 10, Telefon: 06251/7707660) oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. red