Die „Ghosttown Company“ spielt im Theater Mobile Folk-Rock

Zwingenberg.Das Theater Mobile weist auf einen Auftritt der Folk-Rock-Band „Ghosttown Company“, die am 22. Februar, Samstag, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Folk-Rock live“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastiert. In einer Pressemitteilung schreiben die Mobilisten:

„Dass mitreißender irischer Folkrock nicht notwendigerweise tatsächlich aus Irland kommen muss, das will die Band ,Ghosttown Company’ beweisen. Von ihrer musikalischen Heimat Irland ist sie losgezogen, die alten irischen Traditionals im Gepäck, ihren musikalischen Horizont zu erweitern und die Welt des Folkrock zu erobern.

Die Eigenkompositionen der ,Ghosttown Company’ haben einen hohen Wiedererkennungseffekt und fügen sich nahtlos in die Reihe der traditionellen irischen Titel ein Für Ihre Vielseitigkeit wurde die Band Ghosttown Company beim 35. Deutschen Rock & Pop Preis 2017 mit fünf Preisen ausgezeichnet.

Eintrittskarten gibt es zurzeit beim Copyshop Zwingenberg oder per E-Mail: theater@mobile-zwingenberg.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse des Theaters Mobile, die jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.02.2020