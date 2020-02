Zwingenberg.Der Zwingenberger Freundeskreis Pierrefonds, der sich um die Städtepartnerschaft mit der gleichnamigen Kommune in Frankreich kümmert, lädt für 6. März, Freitag, ab 20 Uhr zu einem Lichtbildervortrag mit dem Titel „Côte d‘Or, die Goldküste Frankreichs“ ein. Veranstaltungsort ist das Alte Amtsgericht (Obertor 1) . Referent ist Ulrich Leist; der Eintritt ist frei.

Die Einladung richtet sich ausdrücklich nicht nur an die Mitglieder des Freundeskreises Zwingenberg-Pierrefonds, sondern auch an weitere Interessierte, schreibt Kerstin Aulbach-Kraus für den Verein. In einer Pressemitteilung heißt es über den Inhalt des Vortrags:

„Der Begriff Côte-Azur bezieht sich bekanntlich auf die französische Mittelmeerküste. Aber die ,Côte d‘Or’ ist nicht nach einer Meeresküste benannt, sondern nach einer geologischen Ähnlichkeit, einer Steilabbruchkante, die von Dijon südlich über Beaune verläuft. Der ,goldene Hang’ ist ein schmaler Weinberg-Streifen, der ideale Bedingungen für den berühmten Burgunder-Wein bietet. Die Provinz Burgund wurde 1790 nach der französischen Revolution aufgeteilt und es entstand daraus unter anderem das Département ,Côte d‘Or’. Hier fließen die Flüsse Saône und Seine.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.02.2020