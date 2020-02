Die Narrhalla „rockte“ die Melibokushalle

Zwingenberg.Von Michael Ränker

Fastnachter überlassen beim Planen einer Prunksitzung nichts dem Zufall. Minutiös wird der Wechsel von Büttenreden und Ballettauftritten festgelegt – und die Zahl „11“ spielt in der „fünften Jahreszeit“ bekanntermaßen eine zentrale Rolle. Und so wird es vielleicht kein Zufall gewesen sein, dass es bei der Prunksitzung des Karnevalvereins Narrhalla (KVN) Zwingenberg am

...