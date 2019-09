Die Saison der Brettspiele beginnt

Zwingenberg.Der Sommer ist unwiederbringlich vorbei und die Tage werden kürzer, schreibt Richard Schöninger in einer Pressemitteilung des Spielerei-Vereins, mit der er die „Saison der Brettspiele“ ankündigt: Ein Glück für die Bergsträßer, dass sie die Spielerei in Zwingenberg haben, in deren Regale über 3000 Spiele bereitliegen und ausgeliehen werden wollen. Aber Achtung: In den Herbstferien ist die Ausleihe geschlossen!

Daneben bietet die Spielerei – wie gewohnt – ihr regelmäßigen Veranstaltungen für Spieler jeden Alters.

Den Anfang macht der Spielenachmittag für Jung und Alt im Café Klostergarten (Mehrgenerationenhaus) an der Klostergasse 5a in Bensheim. Beginnend mit dem 1. Oktober trifft man sich hier an jedem Dienstag und probiert verschiedene Spiele aus. Weitere Termine sind der 8., 15., 22. und 29. Oktober. Der traditionelle monatliche Spieleabend findet immer am zweiten Freitag des Monats statt. Dieses Mal also am 11. Oktober. Die Räume der Spielerei stehen dann ab 20 Uhr allen Interessierten offen. Aufgrund der Herbstferien findet das „Spielen mit Kindern aus aller Welt“ im Oktober nur am 22. statt. Kinder können dann ab 16 Uhr in den Räumen der Spielerei unter Betreuung verschiedene Spiele aus dem Fundus ausprobieren.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist – wie immer – kostenlos; die Einladungen wenden sich ausdrücklich nicht nur an Mitglieder, sondern auch an weitere Interessierte.

Die Räume der Spielerei befinden sich im ersten Stock des Alten Rathauses in Zwingenberg (Marktplatz 1) direkt über der Bücherei. Weitere Informationen über die Spielerei gibt es im Internet. red

