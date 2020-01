Die Sella Ronda gemeistert

Zwingenberg/Bensheim.Vom 11. bis zum 18. Januar diesen Jahres verbrachten die Skifreunde der SSG Bensheim und des TuS Zwingenberg, darunter wieder einige neue Mitfahrer, eine Skifreizeit in einem der schönsten Skigebiete der Welt: Alta Badia in den Dolomiten. Das komplette Skigebiet ist eingebunden in den „Dolomiti Superski Pass“ des Dolomiti-Superski-Verbundes.

Während der gesamten Woche herrschten beste Pistenbedingungen sowie Sonnenschein pur bei moderaten Minusgraden.

Bestens untergebracht in St. Kassian besuchte man in mehreren Skigruppen die schönsten Ziele der Region. Die Sella Ronda, eine 42 Kilometer lange Panoramatour rund um den Sellastock, war dabei natürlich der Favorit. Sie ist mit und gegen den Uhrzeigersinn befahrbar und verbindet gleich vier Skiregionen mit Weltruf: Alta Badia, Gröden, Arabba und Fassatal. Auch das kleine aber feine Skigebiet Pedraces, mit einem Besuch der Kapelle Santa Croce (Heilig Kreuz), die direkt unterhalb des Kreuzkogels liegt, war Pflicht.

Wie immer wurde auch der Monte Lagazuoi, ein historischer Berg (zahlreiche Tafeln erinnern an den im Ersten Weltkrieg hart umkämpften Felsen) mit seiner einzigartigen Abfahrt besucht. Von Armentarola aus wurde die Passstraße zum Passo Falzarego per Kleinbus überbrückt. Nach einem Abstecher zum Skigebiet Cinque Torri, dessen Pisten an diesem Tag allein den Skifreunden der SSG Bensheim und des TuS Zwingenberg gehörten, wurde die unvergleichlich schöne Abfahrt nach Armentarola in der Nachmittagssonne genommen.

Aber auch Skigebiete wie der Kronplatz und das Edelweistal oder der Col Raiser wurden ebenso „mitgenommen“ wie die Marmolada –früher ein einsamer Berg, für dessen Befahrung separat bezahlt werden musste, heute ist er im Dolomiti Superski Pass enthalten. Das Panorama, das man bei der Abfahrt Richtung Langkofel aus über 3000 Meter Höhe genießen kann, sucht seinesgleichen.

Natürlich kam während der Skiwoche das „Après“ nicht zu kurz, sei es in der beliebten „Himbeerhütte“ an der Talabfahrt, die von den vier Gruppen jeden Abend besucht wurde oder in der gemütlichen Hotelbar. Die „morschen Knochen“ konnte man anschließend in der hoteleigenen Sauna aufwärmen.

Wie in jedem Jahr wurde ein Ladinischer Abend veranstaltet, ein tolles Musik-Duo sorgte dabei für die richtige Stimmung. Die Tanzfläche war gut gefüllt und die Polonaise führte wieder mitten durch die Küche.

Vorzüglich vorbereitet

Für die Teilnehmer der Skifreizeit ging die Woche wie so oft viel zu schnell vorbei. Auf der langen Heimfahrt tauschten sie sich bei Weck, Worscht und Woi über die gemeinsamen Erlebnisse aus. Arno Bohn, der die Fahrt wieder vorzüglich vorbereitet und durchgeführt hatte sowie die größte Gruppe geführt hatte, dankte den Skifreunden Bernd Riegert, Ludwig Petermann und Hans Schader für ihr Engagement bei der Leitung der Skigruppen.

Die Skifreizeit war bereits die zehnte Kooperationsfahrt der SSG Bensheim mit dem TuS Zwingenberg und die mittlerweile 22. Fahrt nach Alta Badia. Auch für das nächste Jahr steht St. Kassian wieder auf dem Programm. Bis dahin findet bereits vom 29. Februar bis zum 7. März 2020 die nächste Skifreizeit nach Großarl an, die ebenfalls als Kooperationsfahrt des TuS Zwingenberg und der SSG Bensheim durchgeführt wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.01.2020