Anzeige

Zwingenberg.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße lädt zu einem Gesangsworkshop am Wochenende nach Zwingenberg ein. In der Ankündigung heißt es:

„In dem Vocalcoaching im Chor und in Einzelstudien lernen die Teilnehmer, wie sie ihre Stimme zum Klingen bringen können. Ein Kurs für alle, die gerne singen, gerne gesungen haben und nun die Stimme wieder ausprobieren möchten - und die nicht viel oder keine Singerfahrung haben. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Webseite www.akademie-voice.de“.

Das Seminar findet 2. März, Freitag, von 18 bis 21.30 Uhr, und am 3. März, Samstag, von 9 bis 13 Uhr, in der Voiceakademie (Neugasse 4) in Zwingenberg satt. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Telefon: 06251/17296-21. red