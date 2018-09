Die üppige Pflanzenwelt auf dem Heiligenberg erkunden

Jugenheim.Einen informativen Einblick in die üppige Pflanzenwelt rund um das Schloss Heiligenberg in Jugenheim bietet die Stiftung Heiligenberg im Rahmen einer speziellen Führung an. Die ausgewiesene Expertin Susanne Fewson erzählt während ihres Rundgangs Wissenswertes über die geschichtsträchtige Atmosphäre auf dem Heiligenberg, erklärt dort gedeihende Pflanzen und weist auf die Vielfalt und Raritäten der Natur hin – wie etwa die fast tausendjährige Linde und den imposanten Baumbestand. Die Parkführung findet am 14. September, Freitag, ab 16 Uhr statt. Eine Anmeldung zur etwa anderthalbstündigen Führung ist nicht notwendig, Treffpunkt ist am Brunnen im Innenhof des Schlosses. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018