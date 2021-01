Diebe auf Beutezug durch Zwingenberg

Zwingenberg.Offensichtlich sind Diebe in der Nacht zum Dienstag durch die Straßen von Zwingenberg gezogen, um Wertsachen aus unverschlossenen Autos zu stehlen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurden bislang sieben Taten angezeigt. Abhandengekommen sind Kleingeld, eine Jeansweste und eine graue Jack-Wolfskin-Jacke (beide in den Größen XXL), Dokumente wie beispielsweise Fahrzeugscheine oder auch ein USB-Stick.

Drei Autos parkten an der Tetburystraße, eines an der Brisighellastraße. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich auf einem Hof an der Straße Auf der Ebene, ein anderer am Obertor. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 suchen Zeugen – auch die Besitzer von Überwachungskameras –, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können. Die Beamten des Fachkommissariats sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Autofahrern darauf zu achten, dass ihre Autos abgeschlossen sind: „Verlassen Sie sich bei Funkschlüsseln nicht unbedingt allein auf die Technik. Überprüfen Sie bewusst, ob Ihr Wagen tatsächlich verschlossen ist. Um Dieben erst keinen Anreiz zu geben, sollten Wertsachen, Dokumente oder Bargeld nicht sichtbar im Wagen liegenbleiben. Mehr Empfehlungen rund um den Schutz Ihres Autos können im Internet nachgelesen werden.“ ots

