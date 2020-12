Diebe klauten Auto-Katalysator

Alsbach.Irgendwann im Zeitraum von Samstag bis Montag haben sich noch unbekannte Täter an einem am Alsbacher Starkenburgring abgestellten Fahrzeug der Marke Opel zu schaffen gemacht und den Katalysator des Wagens ausgebaut, berichtet die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Möglicherweise konnten die Kriminellen jedoch bei ihrem Vorgehen beobachtet werden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06157/95090 an die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt erbeten

