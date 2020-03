Diebe stahlen Gerüst von Kompostanlage

Alsbach-Hähnlein.Zur Unterstützung der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Baugerüsts sucht die Polizei zurzeit Zeugen. Wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen heißt, haben bereits in der Nacht vom 6. auf den 7. März, Freitag auf Samstag, bis dato noch unbekannte Diebe ihr Unwesen „An der Quelllache“ getrieben und von dem Gelände der Kompostierungsanlage des DaDi-Werks ein Baugerüst inklusive dazugehöriger Leitern im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Ihre Beute dürften die Täter mithilfe eines Fahrzeuges abtransportiert und zudem für den Abbau der Konstruktion mehrere Stunden benötigt haben. Polizeibeamte der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ermitteln. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, der wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Telefon: 06157/95090). ots

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020