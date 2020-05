Diebe stahlen zwei Fahrräder

Alsbach-Hähnlein.Zwischen Freitag und Sonntag haben Diebe ihr Unwesen in der Lindenstraße in Alsbach getrieben und sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses verschafft, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen. Dort entwendeten die Täter zwei Fahrräder, die in einem Schuppen sowie unter einem Carport untergestellt waren.

Ob die Tat möglicherweise in Verbindung mit den am vergangenen Wochenende ebenfalls ins Visier geratenen Fahrzeugen steht (wir haben berichtet), das ist Gegenstand der andauernden Untersuchungen.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.05.2020