Zwingenberg.In ihrem Haus in der Straße „In den Almen“ in Zwingenberg feierte am vergangenen Sonntag das Ehepaar Ingrid und Helmut Rathai ihre diamantene Hochzeit. Seit 19 Jahren wohnt das Paar in Zwingenberg und betrieb an ihrem Wohnhaus eine Druckerei für Postkarten. Die gebürtige Mecklenburgerin Ingrid Rathai hatte Verlagskauffrau gelernt und war aus beruflichen Gründen in den 50er Jahren in Helmut Rathais Heimatstadt Sarstedt gezogen.

„Ich sah sie auf der Straße laufen und wusste, diese Frau muss ich kennenlernen“, erinnert sich der Bräutigam schmunzelnd an die erste Begegnung mit seiner großen Liebe. Auch er war im Verlagswesen tätig und lernte sie schließlich kennen. Beide heirateten am 30. Juni 1959 in Sarstedt. Zwei Jahre später zog man in den Odenwald und später an die Bergstraße nach Seeheim.

Im Jahre 1984 kaufte man das Anwesen in Zwingenberg und zog schließlich im Jahre 2000 in die älteste Stadt der Bergstraße. Das Paar har drei Kinder, neun Enkel und einen Urenkel. Die Glückwünsche der Stadt Zwingenberg zum Jubelhochzeitstag übermittelte Stadträtin Sigrid Wendel. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.07.2019